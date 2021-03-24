Маленькое условие большой победы: почему только массовая вакцинация позволит справиться с пандемией COVID-19

Наслаждаясь первыми весенними лучами солнца, экскурсовод Лариса Кольцова снова планирует проводить экскурсии по Москве. Вернуться к любимому делу ей позволила прививка от коронавируса. Пенсионерка в полной мере прочувствовала на себе все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацию прошла в числе первых.

Массовая вакцинация от коронавируса, стартовавшая два месяца назад, продолжает набирать обороты. Накануне этот процесс получил новый импульс: прививку сделал президент России Владимир Путин. Для некоторых этот шаг главы государства стал еще одним аргументом в пользу отечественного препарата.

Сделать прививку от коронавируса весьма просто, причем для этого не обязательно идти в поликлинику. Пункты вакцинации открыты и в торговых центрах. Там пациентов разделяют на две группы: те, кто делает прививку впервые, и те, кто пришел за вторым компонентом вакцины. При себе достаточно иметь только паспорт гражданина России. Далее нужно подписать согласие и можно отправляться в медицинский кабинет.

Процедура проста и не требует много времени. Пока вакцина готовится или оттаивает, пациенты проходят барьерный осмотр. Затем идет измерение температуры и давления, укол, и еще несколько минут под наблюдением специалистов.

Народная артистка СССР Вера Васильева сегодня сделала прививку от COVID-19. Девяностопятилетняя Вера Кузминична чувствует себя хорошо и готова на все, чтобы пандемия побыстрее закончилась.

«Я сделала вакцинацию и чувство благодарности к моей родине, которая беспокоится о каждом человеке, переполняет меня», - говорит она.

Если в нашей стране получить вакцину можно без проблем, то, например, в Латвии жители вынуждены писать петиции властям, чтобы привиться.

Пока сделать укол отечественным препаратом могут лишь те, кто имеет российское гражданство или вид на жительство. Наталия Холден - гражданка России приехала в Питер из Лондона специально ради вакцины «Спутник V». Лететь пришлось с пересадками, но даже такие неудобства ее не оставили.

«Я работаю гидом, у меня "голубой" значок. И мне важно быть неопасным для людей. Хотела уехать в Санкт-Петербург еще в конце декабря, но границы закрылись. Я долго ждала, но в конце января взяла билет через другие страны и добралась до Питера. Заранее забронировала себе вакцинацию на "Госуслугах" и с удовольствием это сделала. Это было шестого февраля, и в начале марта сделала вторую вакцинацию», - подробно рассказала Наталия.

Решил привиться российской вакциной и знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица. Он также призвал каждого последовать его примеру.

«Я считаю, что надо получить вакцину... Будет лучше, люди будут лучше говорить друг с другом, будут гулять и пойдут на мой концерт, когда я приеду в Москву», - высказал свое мнение Кустурица.

Одними из первых в прививочную компанию влились военные. В Центральном военном округе прививку от COVID-19 получили уже более 60% военнослужащих. В первую очередь - медицинские сотрудники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и участники парада Победы Юргинского гарнизона.

Жители отдаленных населенных пунктов могут пройти вакцинацию в медицинском поезде. Передвижной консультативно-диагностический центр существует не один год и курсирует по нескольким регионам. В условиях пандемии принято решение оказывать новую услугу - прививку от коронавируса.

Желание людей привиться неслучайно. Всем надоели ограничения и связанные с ними трудности. О том, что массовая вакцинация поможет ослабить локдаун к осени, сегодня заявила и председатель Совете Федерации Валентина Матвиенко.

Для выработки коллективного иммунитета должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны, а это почти 70 миллионов человек. Все необходимые ресурсы для выполнения этой задачи в стране есть.