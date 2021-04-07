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В Совфеде не исключили блокировки Zoom на территории России

Анна Назайкина
11:48 07.04.2021
Член Комитета СФ выразил надежду на то, что компания не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний.
В Совфеде не исключили блокировки Zoom на территории России
© Фото: Christin Hume, Unsplash
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Если компания Zoom, предоставляющая услуги видеосвязи, решит запретить продажу доступа к сервису госучреждениям и госкомпаниям в РФ, может произойти его блокировка на территории России. Об этом заявил РИА Новости член Комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», - сказал он.

Сенатор выразил надежду на то, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний, отметив, что пока информация о таком запрете исходит лишь от одного из региональных дистрибьюторов сервиса.

«Мы понимаем, что любая частная компания вправе устанавливать свои правила продаж, но и Россия, как любой государство, на территории которой работает эта компания, может устанавливать свои протекционистские меры в ответ на подобные "капризы"», - заявил сенатор.

По его словам, данная ситуация свидетельствует о том, что РФ требуется более активно заняться проблемой кибербезопасности, а также разрабатывать свои сервисы, чтобы Россию никто не мог шантажировать даже самой возможностью отключения от сервиса.

Ранее появилась информация, что компания Zoom Video Communications запретила продажу доступа к сервису госучреждениям и госкомпаниям в РФ и СНГ. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom, которое было адресовано ООО «РайтКонф».

Генеральный директор организации Андрей Петренко подтвердил подлинность письма и добавил, что работа с компанией по существующим контрактам будет продолжаться. Он также не исключил, что компания может сделать отдельный продукт для госсектора.

Отметим, что в популярность Zoom быстрыми темпами возросла во время пандемии коронавируса, когда сервис был установлен миллионами пользователей по всему миру для удаленной работы, дистанционного обучения и просто общения в период режима самоизоляции.

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