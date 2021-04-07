Разработки в области искусственного интеллекта выставили в технополисе «ЭРА»

Свыше 200 инновационных проектов, в том числе в области искусственного интеллекта и беспилотной авиации, представлены на выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «ЭРА» в Анапе.

Экспозиция разделена на восемь тематических кластеров с учетом направлений исследований, сообщает Минобороны. Выставка включает статическую экспозицию, а также научно-деловую программы и экскурсии по лабораториям.

«День инноваций проводится для передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении.

Технополис «ЭРА» образован в 2018 году. 1 марта он отметил три года со дня основания. «ЭРА» расположена на берегу Черного моря, в Анапе. В технополисе проходят военную службу по призыву операторы научных рот - выпускники ведущих технических вузов страны, которые работают в интересах Минобороны, ведут исследования в области робототехники, информационной безопасности, нанотехнологий, а также аппаратов жизнеобеспечения.

Только в прошлом году операторы научных рот подготовили более 1 000 статей, получили шесть патентов на изобретения, 53 свидетельства о государственной регистрации на программный продукт и 92 удостоверения на рацпредложения, они приняли участие в 23 научно-исследовательских работах в интересах ВС РФ, четырех научно-исследовательских работах в рамках гособоронзаказа и осуществили 12 инициативных разработок.