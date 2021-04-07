Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Разработки в области искусственного интеллекта выставили в технополисе «ЭРА»

Андрей Аркадьев
15:56 07.04.2021
Проекты, созданные совместно со специалистами технополиса, представили более 100 отечественных предприятий и организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Свыше 200 инновационных проектов, в том числе в области искусственного интеллекта и беспилотной авиации, представлены на выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «ЭРА» в Анапе.

Экспозиция разделена на восемь тематических кластеров с учетом направлений исследований, сообщает Минобороны. Выставка включает статическую экспозицию, а также научно-деловую программы и экскурсии по лабораториям.

«День инноваций проводится для передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении.

Технополис «ЭРА» образован в 2018 году. 1 марта он отметил три года со дня основания. «ЭРА» расположена на берегу Черного моря, в Анапе. В технополисе проходят военную службу по призыву операторы научных рот - выпускники ведущих технических вузов страны, которые работают в интересах Минобороны, ведут исследования в области робототехники, информационной безопасности, нанотехнологий, а также аппаратов жизнеобеспечения.

Только в прошлом году операторы научных рот подготовили более 1 000 статей, получили шесть патентов на изобретения, 53 свидетельства о государственной регистрации на программный продукт и 92 удостоверения на рацпредложения, они приняли участие в 23 научно-исследовательских работах в интересах ВС РФ, четырех научно-исследовательских работах в рамках гособоронзаказа и осуществили 12 инициативных разработок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:40 В стране и мире
Видео
Врио главы Тувы назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг
15:08 ОПК
Самолет МС-21 проверили на способность противостоять обледенению
13:46 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о приглашении на Парад Победы иностранных участников
12:48 Эксклюзив
Видео
«Я в него не верю»: сын главного нефролога Петербурга о его чистосердечном признании в убийстве жены
10:37 Армия
Видео
Точность огня и мастерство вождения: как проходят конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на Южном Урале
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.