Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыга.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы. Ранее Шолбан Кара-оол обратился к главе государства с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыга, сообщает пресс-служба Кремля. Президентский указ вступил в законную силу в день подписания.