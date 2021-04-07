Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заверили, что ситуация с курсом рубля находится под контролем

Светлана Иванова
15:04 07.04.2021
В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, сказал Дмитрий Песков.
В Кремле заверили, что ситуация с курсом рубля находится под контролем
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Кремль считает макроэкономическую ситуацию в РФ стабильной и не ждет резкого падения курса рубля из-за обстановки в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он заверил, что соответствующие российские ведомства, включая правительство и Центробанк, держат ситуацию с курсом рубля под контролем. Таким образом Песков ответил на вопрос, не стоит ли ожидать из-за ситуации в Донбассе повторения «черного вторника» 2014 года, когда курс российской валюты резко обвалился.

«В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема... Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины - спекулятивного характере, неспекулятивного, - но это не влияет на экономическую стабильность в целом», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков назвал «нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ (России. - Прим. ред.)» фактором, имеющим негативное эмоциональное воздействие на рынки.

«К сожалению, это обычная практика», - отметил пресс-секретарь президента.

В среду, 7 апреля, курс доллара вырос по отношению к российской валюте на 1,39 рубля (до 77,77 рубля), евро - на 2,15 рубля (до 92,33 рубля).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:40 В стране и мире
Видео
Врио главы Тувы назначен экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг
15:08 ОПК
Самолет МС-21 проверили на способность противостоять обледенению
13:46 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о приглашении на Парад Победы иностранных участников
12:48 Эксклюзив
Видео
«Я в него не верю»: сын главного нефролога Петербурга о его чистосердечном признании в убийстве жены
10:37 Армия
Видео
Точность огня и мастерство вождения: как проходят конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на Южном Урале
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.