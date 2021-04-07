В Кремле заверили, что ситуация с курсом рубля находится под контролем

Кремль считает макроэкономическую ситуацию в РФ стабильной и не ждет резкого падения курса рубля из-за обстановки в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он заверил, что соответствующие российские ведомства, включая правительство и Центробанк, держат ситуацию с курсом рубля под контролем. Таким образом Песков ответил на вопрос, не стоит ли ожидать из-за ситуации в Донбассе повторения «черного вторника» 2014 года, когда курс российской валюты резко обвалился.

«В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема... Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины - спекулятивного характере, неспекулятивного, - но это не влияет на экономическую стабильность в целом», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков назвал «нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ (России. - Прим. ред.)» фактором, имеющим негативное эмоциональное воздействие на рынки.

«К сожалению, это обычная практика», - отметил пресс-секретарь президента.

В среду, 7 апреля, курс доллара вырос по отношению к российской валюте на 1,39 рубля (до 77,77 рубля), евро - на 2,15 рубля (до 92,33 рубля).