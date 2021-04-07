В стране и мире Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей Олеся Степакова Это произошло впервые с 1 февраля 2021 года. © Фото: lilzidesigns, Unsplash.com Читайте нас на: В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 92 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. В последний европейская валюта стоила 92 рубля 1 февраля 2021 года. Накануне курс евро превысил отметку 91 рубль, а доллар - 77 рублей. Рубль слабеет на фоне усиления геополитических рисков. Доллар также укрепляется к рублю - курс американской валюты сегодня составляет 77,45 рубля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика