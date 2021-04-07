Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
Это произошло впервые с 1 февраля 2021 года.
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В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 92 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.
В последний европейская валюта стоила 92 рубля 1 февраля 2021 года.
Накануне курс евро превысил отметку 91 рубль, а доллар - 77 рублей. Рубль слабеет на фоне усиления геополитических рисков.
Доллар также укрепляется к рублю - курс американской валюты сегодня составляет 77,45 рубля.