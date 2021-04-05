Армия В Кремле заявили, что российская армия передвигается по РФ как считает нужным Андрей Аркадьев Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, подчеркнул представитель Кремля. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российская армия передвигается по своей стране так, как считает нужным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны», - подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения о переброске воинских частей к границам. Пресс-секретарь главы государства добавил, что перемещение российских военных не должно ни кого беспокоить. Ранее Песков заявил, что передвижение военнослужащих РФ не представляет ни для кого угрозы, это нужно для обеспечения безопасности границ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика