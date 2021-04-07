Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за высадку детей из транспорта

За высадку детей из транспорта, даже если они едут без билетов, в России теперь будут штрафовать. Закон, предусматривающий данную меру сегодня приняла Госдума в третьем окончательном чтении.

Отныне тех, кто выгонит из пассажирского транспорта детей младше 16 лет, которые едут одни и не оплатили проезд, ждет штраф в 5 000, для должностных лиц эта сумма выше - от 20 до 30 тысяч рублей.

Случаи высадки детей из общественного транспорта для нашей страны, к сожалению, не являются редкими. Так, например, в марте этого года в Магадане на 20-градусный мороз из маршрутного такси высадили школьника без денег. В связи с этим инцидентом прокуратура сразу начала проверку.