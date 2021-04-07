В Zoom прокомментировали информацию о приостановке продаж российским госучреждениям

В американской компании Zoom Video Communications прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию об ограничениях продаж сервиса в отношении российских государственных учреждений. Предположительно, эти сведения распространились из-за партнерского агентства компании.

«Похоже, что (эти сведения) основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы компании Zoom Video Communications.

В текущий момент в компании проводят соответствующую проверку, связанную с распространением недостоверных данных. По итогам проведения проверки представители компании будут готовы обнародовать результаты и выводы.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо RightConf, дистрибьютора Zoom в РФ, опубликовала информацию об ограничениях со стороны сервиса в отношении государственных учреждений и компаний в РФ и СНГ. Издание привело слова гендиректора RightConf Андрея Петренко, который отметил, что в данный момент уточняются детали дальнейшей работы и не исключено создание отдельного продукта для госсектора.