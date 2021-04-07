Груда искореженного металла: опубликованы кадры крупного ДТП под Новосибирском с участием автобуса

Опубликованы кадры крупной аварии в Новосибирской области. Напомним, в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека. Еще шесть, в том числе двое детей, пострадали. На опубликованных кадрах видно, что корпус легкового автомобиля и автобуса оказался сильно поврежден.

По невыясненным на данный момент причинам, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном и автобусом.

Уточняется, что один из пострадавших детей оказался заблокированным в машине. Извлечь его удалось только после прибытия на место спасателей.

По последней информации, сотрудники ДПС и следственного комитета продолжают все обстоятельства аварии.