В тяжелом состоянии: шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Новосибирском

В крупном ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Они в тяжелом состоянии были доставлены в больницу Новосибирска. При этом в региональном МЧС уточнили, что два человека погибли.

ДТП произошло в Новосибирском районе около 07:40 по местному времени (03:40 мск). На 22-м км трассы К19-Р столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус ПАЗ. Последний двигался по маршруту «Новосибирск - Жеребцово». Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГИБДД.

В начале января в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, еще два человека пострадали. Авария произошла на 126 километре.