В Кремле рассказали об отношении Путина к платформе Zoom
По словам пресс-секретаря президента РФ, существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и администрация Кремля не пользовались Zoom в работе. Исключением стали многосторонние международные контакты.
«Президент сам в ходе многочисленных ВКС Zoom не пользуется, и в рабочих планах мы Zoom тоже не используем, существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции», - подчеркнул Песков.
По его словам, данные международные контакты организовывали другие страны.
Ранее сообщалось, что в Совфеде не исключили блокировки Zoom на территории России. Член Комитета СФ Александр Башкин выразил надежду на то, что компания не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний.