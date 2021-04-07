В стране и мире В Кремле рассказали об отношении Путина к платформе Zoom Виктория Ивашечкина По словам пресс-секретаря президента РФ, существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и администрация Кремля не пользовались Zoom в работе. Исключением стали многосторонние международные контакты. «Президент сам в ходе многочисленных ВКС Zoom не пользуется, и в рабочих планах мы Zoom тоже не используем, существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции», - подчеркнул Песков. По его словам, данные международные контакты организовывали другие страны. Ранее сообщалось, что в Совфеде не исключили блокировки Zoom на территории России. Член Комитета СФ Александр Башкин выразил надежду на то, что компания не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика