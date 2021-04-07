Кубинский бриллиант: «Русские Витязи» и «Стрижи» показали свой коронный номер на репетиции Парада Победы в Подмосковье

Над подмосковным Алабино экипажи ВКС провели вторую репетицию авиапарада ко Дню Победы. Над площадкой, имитирующей Красную площадь, пронеслись боевые вертолеты, многоцелевые истребители и бомбардировщики, стратегические ракетоносцы.

Асы пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» выстроили геометрически идеальный ромб. А летчики военно-транспортной авиации при этом показали, как выглядит изнутри воздушный строй тяжеловесов Ил-76.

Прошла и наземная часть репетиции главного Парада Победы. Расчеты тренировались на площадке, которая в точности повторяет размеры Красной площади.

На репетициях участники выходили в том же порядке, какой будет 9 мая - выносилось знамя, прошла пешая колонна и техника. В этом году по Красной площади проедут 190 боевых машин. В небо поднимутся 76 вертолетов и самолетов, в том в воздухе пролетят числе знаменитые авиагруппы «Стрижи» и «Русские витязи».

Тренировки авиационной части Парада Победы, который пройдет в Хабаровске, стартовали сегодня на аэродроме Хурба. Экипажи отработали построения и проход с минимальными интервалами.

Между тем первая гарнизонная тренировка парадных расчетов Южного округа прошла в Ростове-на-Дону. В строю находились более трех тысяч человек - офицеры, юнармейцы и воспитанники кадетских корпусов.