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Подготовка к параду Победы: кадры тренировок авиации на аэродроме ВВО

Иван Линдеманн
01:16 07.04.2021
В ходе тренировок летный состав новейших бомбардировщиков Су-34 отработает элементы групповой слетанности в составе звеньев и пар, а также выполнит построения с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа начали подготовку к авиационной части парада в честь 76-летия Великой Победы. В ходе тренировок летный состав новейших бомбардировщиков Су-34 отработает элементы групповой слетанности в составе звеньев и пар, а также выполнит построения с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

«Наиболее масштабный пролет авиации Восточного военного округа состоится в Хабаровске. Над городом выполнят демонстрационный полет 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, а также бомбардировщики Су-34», - сказано в сообщении пресс-службы ВВО.

Девятого мая практический полет вертолетов будет выполнен со скоростью около 200 км/час. Самолеты военно-транспортной авиации выполнят полет на скорости порядка 400 км/час, истребители и бомбардировщики - на скорости около 600 км/час.

Авиачасть парада Победы состоится в Улан-Удэ, Чите, Владивостоке, Хабаровске. В них будет задействовано порядка 70 самолетов и вертолетов.

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