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«Я в него не верю»: сын главного нефролога Петербурга о его чистосердечном признании в убийстве жены

Роман Закурдаев
Анна Назайкина
12:48 07.04.2021
Геннадий Земченков заявил, что ждет от следствия доказательств и других версий, помимо причастности его отца к преступлению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Семья главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова за 11 уже привыкла к тому, что он считается главным подозреваемым в убийстве собственный жены, однако его арест стал настоящей неожиданностью. Об этом «Звезде» рассказал его сын Геннадий Земченков.

«Следствие говорило мне всякими намеками, что это отец. 11 лет я слышу это неоднократно. Позиция в семье не поменялась. Мы много раз это обсуждали, и понятно, что за 11 лет мы привыкли, что первый подозреваемый со стороны правоохранительных органов - это отец. Мы были готовы к очередному витку. Однако арест стал для нас полной неожиданностью», - сказал он.

По его мнению, отец не мог совершить такое преступление. Земченков отметил, что подозреваемый никогда не скрывался от следствия.

«Папа никогда не скрывался. Мы всегда сотрудничали со следствием. Это в наших интересах, мы хотим разобраться в том, что случилось 11 лет назад. Я знаю своего отца, я знаю ситуацию, которая была в семье. Я знаю, как общались в семье. На мой взгляд, такое произойти не могло», - заявил он.

Расследование длилось в течение 11 лет - его то приостанавливали, то запускали заново. Находили какие-то останки погибших, предлагали приезжать на опознание, рассказал Геннадий.

«Сейчас единственное доказательство, которое растиражировано в СМИ, это его признание. Я в него сейчас не верю. Мне хочется увидеть дальнейшую следственную работу, потому что на одном признании человека, которому 60 лет, который не вполне здоров...Допрос после ареста и следственные действия длились в течение двух суток. У меня вызывает сомнение такого рода подход», - заявил он.

Земченков заявил, что ждет от следствия доказательств и других версий, помимо причастности его отца к убийству.

Напомним, что ранее Александр Земченков чистосердечно признался правоохранителям в убийстве собственной жены в 2010 году. Об этом рассказал его адвокат Сейран Арутюнян. При этом, по словам защитника, в своем признании медик подчеркнул, что преступление было совершено по неосторожности.

Бывшая жена нефролога - врач Ирина Земченкова - пропала в конце марта 2010 года. Правоохранительным органам удалось установить, что в тот день Ирина не выходила из дома. Шестидесятилетний Александр Земченков был задержан 30 марта 2021 года, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.

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