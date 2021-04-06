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Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены по неосторожности

Роман Захаров
18:05 06.04.2021
По словам адвоката медика, защита обжаловала его заключение под стражу.
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены по неосторожности
© Фото: st.mesSPbGS
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Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков чистосердечно признался правоохранителям в убийстве собственной жены в 2010 году. Об этом рассказал его адвокат Сейран Арутюнян. При этом, по словам защитника, в своем признании медик подчеркнул, что преступление было совершено по неосторожности.

«Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), это преступление небольшой тяжести», - приводит РИА Новости слова Арутюняна.

Юрист обратил внимание, что изначально признание было сделано его клиентом без адвоката, и в настоящий момент защита «разбирается в обстоятельствах этого».

Другой адвокат Земченкова - Михаил Иванов - сообщил, что защита обжаловала его заключение под стражу.

Как, в свою очередь, рассказали в объединенной пресс-службе судов города, пока жалоба на арест Александра Земченкова в суде зарегистрирована не была.

Бывшая жена нефролога - врач Ирина Земченкова - пропала в конце марта 2010 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое долго оставалось нераскрытым. В конце 2020 года 92-летний отец женщины пожаловался главе СК РФ Александру Бастрыкину на ход расследования. После вмешательства руководителя ведомства, дело наконец продвинулось.

Правоохранительным органам удалось установить, что в тот день Ирина не выходила из дома. Шестидесятилетний Александр Земченков был задержан 30 марта 2021 года, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.

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