Курс евро превысил 91 рубль, доллар стоит больше 77 рублей
В последний раз курс европейской валюты поднимался выше 90 рублей 24 марта 2021 года.
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В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро достиг максимума – 91,14 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Днем ранее европейская валюта впервые за месяц поднялась выше 90 рублей. На пике ее стоимость превысила 90,7 рублей, увеличившись более чем на рубль по сравнению с закрытием торгов.
В тоже время, курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 16 ноября 2020 года.