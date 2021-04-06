Курс евро превысил 91 рубль, доллар стоит больше 77 рублей

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро достиг максимума – 91,14 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Днем ранее европейская валюта впервые за месяц поднялась выше 90 рублей. На пике ее стоимость превысила 90,7 рублей, увеличившись более чем на рубль по сравнению с закрытием торгов.

В тоже время, курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 16 ноября 2020 года.