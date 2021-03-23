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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе

Андрей Аркадьев
15:23 23.03.2021
Главы военных ведомств двух стран также затронули вопросы двустороннего сотрудничества.
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает российское военное ведомство.

В ходе беседы они затронули вопросы двустороннего сотрудничества, обсудили работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее, 10 марта также состоялась беседа глав военных ведомств двух стран. До этого министры общались 27 февраля, а перед этим 25 февраля, Шойгу и Арутюнян обсудили обстановку в Армении и выполнение задач российскими миротворцами.

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