В стране и мире СК проверит песню Манижи для «Евровидения» Алексей Курильченко Издание «Ветеранские вести» считает песню оскорбляющей достоинство русских женщин. © Фото: Павел Кашаев, Global Look Press Читайте нас на: Следственный комитет рассмотрит обращение редакции издания «Ветеранские вести» о проверке песни Russian Woman, с которой на «Евровидении» выступит певица Манижа. По мнению представителей издания, композиция несет оскорбительный характер. «Нам нечего комментировать, все уже сказали за нас», - заявила «Звезде» представитель Манижи Майя Серикова. «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители 41 страны. Претендентами на участие в конкурсе от России стали Манижа, #2Маши и Therr Maitz. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика