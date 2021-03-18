СК проверит песню Манижи для «Евровидения»
Издание «Ветеранские вести» считает песню оскорбляющей достоинство русских женщин.
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Следственный комитет рассмотрит обращение редакции издания «Ветеранские вести» о проверке песни Russian Woman, с которой на «Евровидении» выступит певица Манижа. По мнению представителей издания, композиция несет оскорбительный характер.
«Нам нечего комментировать, все уже сказали за нас», - заявила «Звезде» представитель Манижи Майя Серикова.
«Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители 41 страны. Претендентами на участие в конкурсе от России стали Манижа, #2Маши и Therr Maitz.