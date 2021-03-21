Теплу быть: синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит метеорологическая весна

Ведущий специалист центра погоды «Фобос »‎ Евгений Тишковец рассказал «Звезде»‎ о погоде на предстоящую неделю.

Так, эксперт отметил, что в понедельник, 22 марта, синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием северо-атлантического циклона, потому будет преобладать пасмурная погода с кратковременными зарядами снега. Температурный фон также остается ниже климатической нормы. В ночные часы воздух в Москве будет остывать до -1 -3 градусов. Днем - 0 +2 градуса.

«При этом ветер западной четверти. 4-9 метров в секунду. Порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба», - рассказал Тишковец.

В ночь на вторник, 23 марта, в утренние часы влияние циклона сохранится. Поэтому по-прежнему не обойдется без небольших очаговых осадков в виде снега. В ночные часы температура составит -2 -7 градусов. Днем - от -2 до +3 градусов.

Начиная со среды, 24 марта, и практически до конца недели характер метеорологических условий в средней полосе России будет определяться гребнем антициклона.

«Поэтому будет много солнца, никаких осадков. Суточные колебания температуры станут более значимыми», - поделился метеоролог.

Если в среду ночью температура воздуха будет составлять -5 -10 градусов, то днем прогрев усилится до +1 +6 градусов.

В четверг, 25 марта, под утро температура составит -4 +1 градусов, а днем +3 +8 градусов.

В пятницу, 26 марта, ожидается около 0 градусов в ночные часы, а в дневные до +4 +9 градусов.

«Я думаю, к следующим выходным, в субботу, в воскресенье мы выйдем на показатели: в дневные часы до +5 +10 градусов. На следующей неделе нас ожидает наступление так называемой метеорологической весны», - подчеркнул Тишковец.

Метеорологическая весна - явление, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0 в сторону положительных отметок. Как отмечает эксперт, произойдет это скорее всего в четверг, 25 марта.