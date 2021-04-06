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В МИД РФ заявили, что Россия не станет давать США дополнительные разъяснения по Украине

Виктория Ивашечкина
11:51 06.04.2021
По словам замглавы дипведомства, российская сторона очень селективно подходим к диалогу со Штатами.
В МИД РФ заявили, что Россия не станет давать США дополнительные разъяснения по Украине
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не станет давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине. По словам представителя российского дипведомства, Штаты должны довольствоваться теми, что были даны ранее, неделю назад.

Рябков прокомментировал заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США попросили РФ дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины.

По словам замглавы МИД РФ, в Вашингтоне «не очень склонны были засвечивать все это публично в силу каких-то своих внутренних соображений», передает РИА Новости.

«Когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать. Прим. ред.) эту тему у нас пропало», - сказал Рябков.

По словам Сергея Рябкова, «в той тональности и в той перспективе, которую нам навязывают американцы, мы, конечно, вести диалог не будем». Он также отметил, что российская сторона сейчас очень селективно подходит к диалогу со Штатами, передает РИА Новости.

Замглавы дипведомства отметил, «что американцы что-то формулируют, что считают для себя необходимым, но либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ».

Ранее в МИД РФ предупредили Вашингтон о последствиях провокаций Киева на востоке Украины.

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