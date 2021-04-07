Точность огня и мастерство вождения: как проходят конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на Южном Урале

На Южном Урале стартовали два конкурса из программы армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Это окружные этапы, победители которых выйдут на всероссийский уровень.

До конца недели лучшие экипажи Центрального округа будут состязаться в мастерстве вождения бронемашин и точности ведения огня из штатного вооружения.

В Тульской области проходит всеармейский этап конкурса для подразделений спецназа «Полярная звезда». В этом году в нем принимают участие десантники из Иваново, Кубинки, Камышин, Улан-Удэ и команда Росгвардии.

Накануне команды преодолели 30-километровый марш-бросок со множеством препятствий и вводных - это условно заражен участок местности, эвакуация раненых. Все участники - профессионалы высочайшего класса, основным соперником становится время - только так можно выявить лучших.