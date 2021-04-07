Сильнейшие среди равных: бойцы спецназа готовятся к этапу «Полярной звезды» в Тульской области

В Тульской области в эти минуты готовятся к «Полярной Звезде», конкурсу Армейских международных игр, в котором участвуют подразделения спецназа. Корреспондент «Звезды» побывал в знаковом для любого десантника месте - на полигоне «Слободка» близ Тулы. Именно здесь 5 января 1973 года впервые в мире было произведено десантирование боевой машины десанта с экипажем внутри.

Сегодня команды должны выполнить десантирование в составе группы - чрезвычайно сложное упражнение. С высоты 1500 метров командам предстоит приземлиться в круг диаметром всего 5 метров. Возможно, именно этот этап определит команду, которая и будет представлять Россию на Армейских международных играх.

Всеармейский этап конкурса «Полярная звезда» в самом разгаре. В этом году в нем принимают участие десантники из Иванова, Кубинки, Камышина, Улан-Удэ и новички конкурса - команда Росгвардии, которые пока показывают хорошие результаты.

Накануне команды преодолели 30-ти километровый марш-бросок со множеством препятствий и вводных - это и условно зараженный участок местности, и эвакуация раненого. Все участники являются профессионалами высочайшего класса, поэтому основным соперником для них на этом этапе становится время - только так можно выявить сильнейшего среди равных.