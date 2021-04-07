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Сильнейшие среди равных: бойцы спецназа готовятся к этапу «Полярной звезды» в Тульской области

Анна Назайкина
Валентин Гвоздев
09:21 07.04.2021
С высоты 1500 метров командам предстоит приземлиться в круг диаметром 5 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Тульской области в эти минуты готовятся к «Полярной Звезде», конкурсу Армейских международных игр, в котором участвуют подразделения спецназа. Корреспондент «Звезды» побывал в знаковом для любого десантника месте -  на полигоне «Слободка» близ Тулы. Именно здесь 5 января 1973 года впервые в мире было произведено десантирование боевой машины десанта с экипажем внутри.

Сегодня команды должны выполнить десантирование в составе группы - чрезвычайно сложное упражнение. С высоты 1500 метров командам предстоит приземлиться в круг диаметром всего 5 метров. Возможно, именно этот этап определит команду, которая и будет представлять Россию на Армейских международных играх.

Всеармейский этап конкурса «Полярная звезда» в самом разгаре. В этом году в нем принимают участие десантники из Иванова, Кубинки, Камышина, Улан-Удэ и новички конкурса - команда Росгвардии, которые пока показывают хорошие результаты.

Накануне команды преодолели 30-ти километровый марш-бросок со множеством препятствий и вводных - это и условно зараженный участок местности, и эвакуация раненого. Все участники являются профессионалами высочайшего класса, поэтому основным соперником для них на этом этапе становится время - только так можно выявить сильнейшего среди равных.

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