Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые подтвердили влияние коронавируса на психику

Светлана Иванова
10:32 07.04.2021
Нервные или психические расстройства, с которыми сталкивается каждый третий переболевший COVID-19, сохраняются спустя полгода после заражения.
Ученые подтвердили влияние коронавируса на психику
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

У каждого третьего человека, перенесшего коронавирус, возникли нервные или психические расстройства, которые сохраняются даже спустя полгода после заражения. Это выяснили британские и американские ученые в ходе соответствующего исследования. Результаты работы опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry.

Ученые обследовали порядка 230 тысяч пациентов. Людей, перенесших коронавирусную инфекцию, проверяли на наличие последствий в виде 14 различных нервных или психических нарушений. Оказалось, что у многих людей развивались нарушения мозговой деятельности. Причем их процент был выше, чем среди тех, кто в прошлом болел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

«Из 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», - приводит выдержки из исследования РИА Новости.

Самыми распространенным нарушением являются тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: с бессонницей столкнулись 5% перенесших коронавирус, с деменцией - 0,7%. Причем среди тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, процент случаев осложнений был выше.

Ученые отметили также тот факт, что 13% людей впервые столкнулись с диагнозами, связанными с психическими или нервными расстройствами.

По мнению авторов работы, результаты исследования иллюстрируют, что переболевшие COVID-19 люди, особенно те, кто был госпитализирован в реанимацию или имел энцефалопатию, нуждаются в усиленном неврологическом наблюдении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:37 Армия
Видео
Точность огня и мастерство вождения: как проходят конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на Южном Урале
08:26 В стране и мире
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета
07:32 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о сроках возвращения посла России в США
06:00 Армия
Видео
В рамках проверки комиссии Генштаба: в Бурятии по тревоге подняли ракетное соединение
06:35 В стране и мире
В Гидрометцентре спрогнозировали солнечные выходные в Европейской России
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
Картотека безграмотности: нижегородская пенсионерка-лингвист собрала рекордную коллекцию ошибок знаменитостей
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.