Ученые подтвердили влияние коронавируса на психику

У каждого третьего человека, перенесшего коронавирус, возникли нервные или психические расстройства, которые сохраняются даже спустя полгода после заражения. Это выяснили британские и американские ученые в ходе соответствующего исследования. Результаты работы опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry.

Ученые обследовали порядка 230 тысяч пациентов. Людей, перенесших коронавирусную инфекцию, проверяли на наличие последствий в виде 14 различных нервных или психических нарушений. Оказалось, что у многих людей развивались нарушения мозговой деятельности. Причем их процент был выше, чем среди тех, кто в прошлом болел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

«Из 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», - приводит выдержки из исследования РИА Новости.

Самыми распространенным нарушением являются тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: с бессонницей столкнулись 5% перенесших коронавирус, с деменцией - 0,7%. Причем среди тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, процент случаев осложнений был выше.

Ученые отметили также тот факт, что 13% людей впервые столкнулись с диагнозами, связанными с психическими или нервными расстройствами.

По мнению авторов работы, результаты исследования иллюстрируют, что переболевшие COVID-19 люди, особенно те, кто был госпитализирован в реанимацию или имел энцефалопатию, нуждаются в усиленном неврологическом наблюдении.