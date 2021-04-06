В омском «Авангарде» сообщили подробности о состоянии госпитализированного хоккеиста Емелина

Член сборной России по хоккею и капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин будет госпитализирован в реанимацию института Склифасовского. Спортсмен получил тяжелую травму во время матча 3 апреля.

На следующий день состояние Емелина ухудшилось и он был помещен под наблюдение казанских врачей. Диагноз хоккеиста до сих пор неизвестен. Медики настояли на его переводе в столицу.

«Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду», - говорится в официальном заявлении омского «Авангарда».

В клубе пообещали оперативно информировать о состоянии Емелина и не верить слухам о его здоровье. Ранее ряд СМИ распространили непроверенную информацию о том, что у игрока якобы токсическое отравление печени. В настоящее время «Авангард» принимает участие в играх финалов конференций. Команда Емелина ведет 2:0 в серии против казанского «Ак Барса».