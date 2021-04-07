Стоматолог предупредил об опасностях отбеливания зубов

Стоматолог Алексей Антипенко рассказал «Звезде» об особенностях отбеливания зубов и противопоказаниям к этой процедуре. В частности, по словам врача, во время беременности и кормления грудью крайне нежелательно отбеливать зубы.

«У отбеливания зубов есть показания и противопоказания. Абсолютным противопоказанием для процедуры является беременность и кормление грудью. Если у человека есть онкологические заболевания полости рта, то это еще одно противопоказание, при котором нельзя отбеливать зубы», - отметил Антипенко.

По словам врача, также есть относительные противопоказания: кариозные заболевания полости рта и доступ к каналам зубов, который также подразумевает наличие кариеса.

«Гель отбеливающий может непосредственно попасть через канал и привести к химическому ожогу. В лучшем случае это закончится сильной болевой чувствительностью, в худшем - развитием абсцесса», - отметил стоматолог.

По словам Антипенко, повышенная чувствительность зубов часто присутствует любителей зеленых яблок, различных видов фрешей, у веганов и вегетарианцев.

«У них будет большая чувствительность зубов при отбеливании. И в этом случае мы рекомендуем специальный препарат, чаще всего фторид калия. Мы также советуем пациентам приобрести зубные пасты с высоким содержанием фторида», - рассказал стоматолог.

Также врач отметил, что советует пациентам на неделю-две отказаться от кислых продуктов, чтобы поверхностный минеральный слой зубов успел восстановиться.

Ранее Алексей Антипенко назвал народное средство для отбеливания зубов. По словам врача, магазинные отбеливающие пасты при условии регулярного использования снимают только поверхностный налет.