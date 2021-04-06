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Стоматолог назвал народное средство для отбеливания зубов

Анна Назайкина
08:00 06.04.2021
Магазинные отбеливающие пасты при условии регулярного использования снимают только поверхностный налет, заявил врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Diana Polekhina, Unsplash
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Так называемые отбеливающие магазинные пасты не способны дать столь ожидаемого эффекта. Такие средства могут лишь поддерживать состояние зубов после профессиональной гигиены зубов. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил стоматолог Алексей Антипенко.

«Отбеливающие пасты, которые продаются в магазинах, ни в коем случае не отбеливающие. Это маркетинг. Максимум, что вы можете достигнуть с помощью регулярного применения зубных паст - это поддержание долговременного остаточного эффекта после профессиональной гигиены зубов. Вам доктор когда почистил зубы, и вы хотите максимально сохранить поверхность зубов чистой по времени, вы будете использовать вот эти “отбеливающие” пасты», - объяснил он.

Специалист отметил, что, например, от чая и сигарет и препятствуют его дальнейшему появлению. В то же время, по словам Антипенко, частое применение отбеливающих паст приведет к постепенному стиранию слоев эмали.

Также врач рассказал об одном из народных средств. Лимонный сок нужно смешать с содой, довести до консистенции пасты и втирать такую смесь в поверхность зубов. Таким образом верхний слой эмали растворится. Внешний вид зубов, по словам врача, будет напоминать блестящий снег в морозное утро. Однако Антипенко предупредил, что слюна будет стремиться восстановить разрушенный слой эмали, поэтому со временем зубы снова станут серыми.

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