Стоматолог назвал народное средство для отбеливания зубов
Так называемые отбеливающие магазинные пасты не способны дать столь ожидаемого эффекта. Такие средства могут лишь поддерживать состояние зубов после профессиональной гигиены зубов. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил стоматолог Алексей Антипенко.
«Отбеливающие пасты, которые продаются в магазинах, ни в коем случае не отбеливающие. Это маркетинг. Максимум, что вы можете достигнуть с помощью регулярного применения зубных паст - это поддержание долговременного остаточного эффекта после профессиональной гигиены зубов. Вам доктор когда почистил зубы, и вы хотите максимально сохранить поверхность зубов чистой по времени, вы будете использовать вот эти “отбеливающие” пасты», - объяснил он.
Специалист отметил, что, например, от чая и сигарет и препятствуют его дальнейшему появлению. В то же время, по словам Антипенко, частое применение отбеливающих паст приведет к постепенному стиранию слоев эмали.
Также врач рассказал об одном из народных средств. Лимонный сок нужно смешать с содой, довести до консистенции пасты и втирать такую смесь в поверхность зубов. Таким образом верхний слой эмали растворится. Внешний вид зубов, по словам врача, будет напоминать блестящий снег в морозное утро. Однако Антипенко предупредил, что слюна будет стремиться восстановить разрушенный слой эмали, поэтому со временем зубы снова станут серыми.