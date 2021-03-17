В чешских зоопарках шимпанзе созвонились по Zoom

В чешских городах Брно и Двур-Кралове-над-Лабем сотрудники зоопарков подключили вольеры шимпанзе к Zoom, чтобы питомцы могли созваниваться друг с другом.



«Сначала шимпанзе подходили к экрану с защитными или угрожающими жестами, когда видели своих сородичей», - поделилась сотрудница одного из зоопарков Габриэла Лингартова.

В вольерах для удобства установили гигантские экраны, через них обитатели одного зоопарка могут наблюдать за жизнью сородичей в другом заведении. Для того, чтобы не смущать животных, звук трансляции был отключен.

Лингартова отметила, что если назревает напряженная ситуация, то обезьяны могут переключить трансляцию. Она добавила, что животные начали вести себя как люди, которые смотрят спортивные соревнования. Помимо трансляций, у шимпанзе появилась привычка брать с собой лакомства, которые они жуют, наблюдая за сородичами.



Трансляция шимпанзе идет в прямом эфире с 8.00 до 16.00 часов, их можно увидеть на сайте зоопарков. На данный момент, по словам сотрудницы, это пока эксперимент, который продлится до конца марта. Позже будет принято решение продолжать его или нет, передает CNN.