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«Существует много нюансов»: врач рассказал об особенностях вакцинации для аллергиков

Виктория Ивашечкина
06:40 06.04.2021
По словам специалиста, существуют прерывистые курсы, есть также непрерывные курсы и поддерживающие.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Врач аллерголог-иммунолог в медицинском центре иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Дмитрий Якубов рассказал «Звезде» о вакцинации для аллергиков. По его словам, ее необходимо делать не в сезон, то есть весной в период цветения, а зимой.

«Аллерговакцинация существует, только ее надо делать не в сезон, а зимой. Вносится в нарастающей концентрации аллерген в организм . Далее вырабатывается механизм блокировки аллергической реакции. Эффект в идеале сохраняется навсегда, но лечение рассчитано на 3-5 лет», - отметил специалист.

По его словам, существуют прерывистые курсы, есть также непрерывные курсы и поддерживающие. Они разные в зависимости от мест введения, существует много нюансов, как отметил Якубов.

«Это достаточно дорогое лечение само по себе и довольно кропотливое. Вам нужно каждые 3-5 лет общаться с аллергологом. Это не то, что вы получили какие-то рекомендации и ушли, нужна долгая работа с врачом. Большинство людей предпочитают принимать антигистаминные таблетки. Я нормально отношусь к таблеткам и спреям, как к методу купирования снятия симптомов на момент цветения», - подчеркнул аллерголог.

Ранее заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елена Бобрикова рассказала, что в сезон аллергий следует ходить по улице в защитных очках и маске, а также сразу же сменять одежду и принимать душ после возвращения домой.

Также уменьшить степень воздействия пыльцевых аллергенов смогут специальные спреи, обволакивающие полость носа, создавая таким образом дополнительный барьер. По словам специалиста, несколько раз в день слизистую носа следует орошать солевыми растворами, чтобы убрать проникшие внутрь частицы пыльцы, а также полоскать горло и промывать глаза.

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