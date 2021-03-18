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Будьте здоровы: врач рассказала о защите в сезон аллергий

Анна Берестовая
05:56 18.03.2021
Крайне важно не приносить с собой аллергены с улицы домой.
Будьте здоровы: врач рассказала о защите в сезон аллергий
© Фото: pixabay.com
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В сезон аллергий следует ходить по улице в защитных очках и маске, а также сразу же сменять одежду и принимать душ после возвращения домой. Такие рекомендации предоставили российские врачи.

Также уменьшить степень воздействия пыльцевых аллергенов смогут  специальные спреи, обволакивающие полость носа, создавая таким образом дополнительный барьер. Также несколько раз в день слизистую носа следует орошать солевыми растворами, чтобы убрать проникшие внутрь частицы пыльцы, а также полоскать горло и промывать глаза.

Как указала заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елена Бобрикова, максимальная концентрация аллергенов в воздухе наблюдается ранним утром в сухие жаркие дни. Минимальная опасность, в свою очередь, грозит аллергикам вечером после дождя. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо указанных мер, снизить влияние раздражающих факторов окружающей среды способна ежедневная влажная уборка помещения, наличие сеток на окнах, которые можно регулярно смачивать и обработка влажной тряпкой горизонтальных поверхностей. В особенности важно обращать внимание на подоконники.

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