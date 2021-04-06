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Врач развеял миф о «синдроме белого халата» при измерении давления

Анна Касаткина
06:15 06.04.2021
По словам специалиста, давление не должно повышаться в стрессовых ситуациях, если человек не гипертоник.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Артериальное давление у здорового человека не должно повышаться даже в стрессовых ситуациях. Об этом заявил флеболог Сергей Дробязго, комментируя информацию об обнаруженном немецкими врачами «синдроме белого халата», при котором измерение давление в кабинете врача часто дает неверные показатели.

«Не должно повышаться давление ни при белом халате, ни при физической нагрузке... Это (посещение врача - ред.) немного стрессовая ситуация, и если вы гипертоник, значит у вас давление. В принципе, хорошо, что оно выявляется», - сказал он.

По словам Дробязго, существуют различные способы выявить, есть ли у человека гипертония: например, суточный мониторинг показателей с помощью специального прибора.

«Цифры будут неточные, но не стоит их игнорировать... У человека не должно повышаться давление, когда он боится. У него учащается пульс, но давление стабильно держится», - заключил доктор.

Ранее врач назвал симптомы, которые сигнализируют о развитии венозного тромбоза.

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