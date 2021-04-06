Лавров: Россия планирует возобновить работу по Афганистану в «московском формате»

Россия планирует возобновить работу по Афганистану в «московском формате» для продвижения мирного процесса в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава российской дипломатии в интервью изданию Hindustan Times, Москва планирует возобновление работы этого механизма. Министр отметил, что формат, в котором принимают участие все ключевые странын региона, позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.

«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», - сказал Лавров в интервью изданию.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Индия, вне всякого сомнения, должна быть привлечена к процессу по урегулированию ситуации в Афганистане.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Нью-Дели пятого апреля. Как ранее сообщали в МИД РФ, министр будет находиться в Индии 5 и 6 апреля, у него запланированы переговоры с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломаты обсудят двусторонние отношения, ключевые темы региональной и глобальной повестки дня, взаимодействие России и Индии на международной арене, в том числе на площадках ООН, БРИКС и ШОС.