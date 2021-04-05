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Лавров прибыл с официальном визитом в Нью-Дели

Анна Касаткина
23:51 05.04.2021
У главы МИД РФ запланированы переговоры с индийским коллегой.
Лавров прибыл с официальном визитом в Нью-Дели
© Фото: MFA Russia globallookpress
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Нью-Дели. Об этом сообщает посольство России в Индии.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом», - говорится на странице дипмиссии в Twitter.

Как ранее сообщали в МИД РФ, Лавров будет находиться в Индии 5 и 6 апреля, у него запланированы переговоры с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Министры обсудят двусторонние отношения, ключевые темы региональной и глобальной повестки дня, взаимодействие России и Индии на международной арене, в том числе на площадках ООН, БРИКС и ШОС. Кроме того, Лавров и Джайшанкар коснутся подготовки предстоящей встречи на высшем уровне.

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