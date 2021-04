Ученые назвали основной фактор долголетия

Ученые назвали основной фактор, который оказывает решающее влияние на продолжительность жизни. Результаты исследований публикует научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для получения результатов группа ученых из Университета Осло на протяжении двадцати лет изучала популяцию короткоживущих овец в Шотландии. Целью исследования была связь между длиной теломер – концевых участков хромосом, их сохранностью и продолжительностью жизни.

Согласно результатам изысканий, долголетие прямо коррелирует с длиной теломер и не связано с уровнем их истощения. Таким образом продолжительность жизни в первую очередь определяется на генетическом уровне, а влияние внешних факторов – питания или стресса –влияет на нее меньше, отмечают ученые.

Ранее стало известно, что потребление в пищу ферментированных соевых бобов увеличивает продолжительность жизни. Исследователи отслеживали, как потребление разных видов соевых продуктов сказывалось на показателях смертности от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Ученые проанализировали данные 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте 45-74 лет из разных регионов Японии. Выяснилось, что среди любителей мисо и натто показатели смертности снижались на 10%.