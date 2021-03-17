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Ученые определили главный продукт японского долголетия

Светлана Иванова
15:52 17.03.2021
Включение в рацион ферментированных соевых бобов снижает риск смертности.
Ученые определили главный продукт японского долголетия
© Фото: Heiner Heine, imagebroker, Globallookpress
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Употребление в пищу ферментированных соевых бобов увеличивает продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование. В ходе работы ее авторы попытались ответить на вопрос, какое влияние на риски смертности оказывает включение в рацион традиционных японских блюд мисо, натто и тофу. Об этом пишет газета Express со ссылкой на Британский медицинский журнал.

В частности, исследователи отслеживали, как потребление разных видов соевых продуктов сказывалось на показателях смертности от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Ученые проанализировали данные 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте 45-74 лет из разных регионов Японии.

Выяснилось, что среди любителей мисо и натто показатели смертности снижались на 10%.

По мнению ученых, этот эффект ферментированных соевых продуктов на здоровье человека объясняется высоким содержанием клетчатки, калия и биологически активных компонентов.

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