Ученые определили главный продукт японского долголетия

Употребление в пищу ферментированных соевых бобов увеличивает продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование. В ходе работы ее авторы попытались ответить на вопрос, какое влияние на риски смертности оказывает включение в рацион традиционных японских блюд мисо, натто и тофу. Об этом пишет газета Express со ссылкой на Британский медицинский журнал.

В частности, исследователи отслеживали, как потребление разных видов соевых продуктов сказывалось на показателях смертности от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Ученые проанализировали данные 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте 45-74 лет из разных регионов Японии.

Выяснилось, что среди любителей мисо и натто показатели смертности снижались на 10%.

По мнению ученых, этот эффект ферментированных соевых продуктов на здоровье человека объясняется высоким содержанием клетчатки, калия и биологически активных компонентов.