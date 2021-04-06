Попова: в России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

В России зафиксирован 81 случай инфицирования британским штаммом коронавируса и шесть - южноафриканским. Об этом рассказала руководитель Ропотребнадзора Анна Попова.

«Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи завозные», - отметила главный санитарный врач в интервью «Известиям».

Попова добавила, что в мире все чаще регистрируются случаи заболеваниями именно данными штаммами. По словам главы Роспотребнадзора, чтобы избежать заражения, лучше оставаться в России.

«Если в ряде европейских стран 60-70% всех находок - это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало», - уточнила она.

Главный санитарный врач заявила, что в РФ удается справиться со штаммами ограничительными мерами внутри страны и на въездах в нее.

По последним данным, британский вариант коронавируса зафиксирован в 130 странах, южноафриканский - в 80, бразильский - в 45.

Ранее стало известно, что в США выявили первый случай инфицирования индийским штаммом с двойной мутацией.