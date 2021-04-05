«Двойной мутант»: в США зафиксирован первый случай индийского варианта коронавируса

В США, предположительно, зафиксирован первый случай индийского варианта коронавируса. Речь идет о так называемом «двойном мутанте», то есть штамме с двойной мутацией.

По данным издания San Francisco Chronicle, инфицированный этим вариантом выявлен в области залива Сан-Франциско. В настоящее время на проверке находятся еще семь человек. Результаты их анализов будут известны на этой неделе.

Пока не ясно, являются ли «двойной мутант» более заразным или смертоносным. Также предстоит выяснить, устойчив ли он к вакцинам. В калифорнийском университете в Сан-Франциско выразили опасения, что данный штамм передается от человека к человеку быстрее обычного, поскольку в Индии на него приходится около 20% случаев коронавируса.