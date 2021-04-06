В NASA успешно провели приводнение корабля Orion для полета на Луну

Новейшая версия космического корабля Orion, который, как ожидается, доставит американских астронавтов на Луну в рамках проекта Artemis, успешно прошла испытания на приводнение. Об этом говорится в сообщении NASA.

По данным космического агентства, аппарат весом около 6,3 тонн был сброшен с крана с высоты около двух метров в бассейн Исследовательского центра Лэнгли в городе Хэмптон (штат Вирджиния). Проведением такого теста ученые хотели лучше изучить воздействие приводнения на корабль, а также понять, что будет испытывать экипаж во время посадки в Тихом океане после полета к Луне.

Ранее в NASA представили график космических полетов в рамках реализации программы возвращения США на Луну Artemis. Согласно документу, первый беспилотный полет должен состояться в 2021 году. Как рассчитывают в агентстве, полет космического корабля Orion займет около месяца. Люди к спутнику Земли отправятся лишь в 2023 году, в рамках миссии Artemis-2.