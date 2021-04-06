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Золотой парад фараонов: как прошла церемония перевозки древнеегипетских мумий в Каире

Иван Линдеманн
Карина Харитонова
01:15 06.04.2021
Из каирского музея на площади Тахрир экспонаты переехали в Музей египетской цивилизации в Фустате. Там мертвецов лично встретил президент. В честь фараонов прогремели салюты и залпы из пушек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mahmoud Ghany, globallookpress
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Золотой парад фараонов в Египте в прямом эфире транслировали 400 телеканалов. Такого в мире еще не было. По улицам Каира на колесницах провезли 18 царей и 4 царицы.  

Перед парадом даже новый асфальт положили, но золотые катафалки все равно были оборудованы системой амортизации для комфорта мумифицированных фараонов. Для сохранности их погрузили в специальные капсулы с азотом. Кстати, спецтранспорт изображает погребальные лодки, на которых цари древности отправлялись по Нилу в свой последний путь: либо в Гизу, либо в Долину царей в Луксоре.

Из каирского музея на площади Тахрир экспонаты переехали в Музей египетской цивилизации в Фустате. Там мертвецов лично встретил президент. В честь фараонов прогремели салюты и залпы из пушек.

На переезд древних экспонатов власти потратили несколько миллионов долларов.

«Другой аспект этого мероприятия - необходимость оживить туристический сектор, значительно пострадавший от пандемии коронавируса. Туристы обратили внимание на это событие», - отметил корреспондент РИА Новости в Каире Заман Рамазанов.

Самая старая мумия - останки Секененра Таа, последнего фараона 17-й династии, правившей в XVI веке до нашей эры. А одним из самых известных фараонов, мумия которого перевозилась из музея в музей, был Рамсес II. Он правил Египтом 67 лет.

«Рамсес Великий - величайшая легенда. Он правил 67 лет и построил грандиозные сооружения. Его воспевали как величайшего строителя древнего мира», - рассказал президент ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин.

Новое место, где туристы смогут увидеть мумии фараонов и цариц, - это один из самых современных музейных комплексов мира. В той его части, что построена для 22 древнеегипетских мумий, воссоздали Долину царей. Правда, перед экспозицией с мумиями поработают ученые - 15 дней экспонаты будут находиться в лаборатории при музее.

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