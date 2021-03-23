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США столкнулись с нехваткой технологий по созданию гиперзвукового оружия

Светлана Иванова
10:19 23.03.2021
Программа развертывания гиперзвукового оружия в США может быть реализована с большим опозданием.
США столкнулись с нехваткой технологий по созданию гиперзвукового оружия
© Фото: U.S. Army Acquisition Support Center
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В США признали проблемы с реализацией программы развертывания гиперзвукового оружия. В частности, у страны до сих пор нет достаточно развитых технологий для его создания. Об этом говорится в докладе контрольно-бюджетного управления американского конгресса. Документ был опубликован в понедельник, 22 марта.

«Мы обнаружили определенное число важнейших технологий, которые были недостаточно развиты в момент старта программы. Это может стать препятствием для достижения ее целей», - говорится в докладе.

В частности, по данным ведомства, речь идет о технической сложности гиперзвуковых систем, которые подвержены экстремальным нагрузкам во время испытательных полетов.

Согласно заявлениям замминистра обороны США Дэвида Норквиста в прошлом году, американские военные намеревались до 2024 года провести порядка 40 испытаний гиперзвуковых ракет, после чего вооружение должно было поступить в войска.

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