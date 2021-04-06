СМИ: подозреваемый в съемке обнаженных моделей в Дубае фотограф сбежал в Петербург

Подозреваемый в съемке обнаженных моделей фотограф из Санкт-Петербурга Александр Тен сбежал в Россию из ОАЭ. Местные власти выяснили, что он работал вместе с организатором фотосессии - предпринимателем Алексеем Концовым. Сам фотограф это категорически отрицает, сообщает «Говорит Москва».

О скандальной фотосессии в Дубае стало известно накануне. Несколько полностью обнаженных девушек позировали фотографу на балконе одного из небоскребов. Изначально сообщалось, что среди них было несколько россиянок, но позже в Генконсульстве РФ эту информацию опровергли.

Полиция задержала около 40 человек - участников обнаженного перформанса. Модели являются уроженками Украины, Молдавии и Белоруссии.