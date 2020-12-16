Новый пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Всего по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт. С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолеты», - сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что конец 2020 года стал щедрым на авиационные премьеры. Так, вчера впервые взлетел лайнер МС-21-310. Сегодня же в первый раз оторвался от земли турбовинтовой Ил-114-300.

«Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок», - сказал он.

Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Первый полет Ил-114-300 - это итог колоссальной работы десятков тысяч людей - ученых, инженеров, специалистов, - работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров», - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Кроме того, он добавил, что появление нового турбовинтового регионального самолета расширяет горизонты для гражданского авиастроения в России.

Самолет подняли в небо новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01. Данный двигатель обладает мощностью на взлетном режиме до 3 100 л. с. и является лучшим в своем классе по всем параметрам, говорится в сообщении госкорпорации.