В Роспотребнадзоре не слышали о случаях передачи коронавируса от животных человеку

В России пока не установлены случаи передачи COVID-19 от животных к человеку. Такое заявление сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В России, как и в других странах, пока не установлены случаи передачи SARS-CoV2 от животных человеку (без учета дискуссии по поводу происхождения SARS-CoV2 в Китае)», - приводит ТАСС слова специалиста.

При этом Пшеничная добавила, что в мире известны случаи заражения домашних питомцев, животных в зоопарке и пушных зверей (норок) на зверофермах от инфицированных людей.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Также в ведомстве поделились успешными результатами клинических испытаний на норках и кроликах: у всех участников эксперимента появились антитела.

Перед этим директор института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о риске распространения коронавируса среди животных. Академик РАН призвал человечество быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19.