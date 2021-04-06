Дерматолог оценила риски развития рака из-за окрашивания волос

Окрашивание волос не способно привести к развитию рака молочной железы у женщин. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала дерматолог, трихолог Юлия Галлямовна. Таким образом, специалист прокомментировала результаты исследования британских ученых, которые обнаружили, что среди женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставился на 14% чаще.

Как уверила дерматолог, краска наносится поверхностно, а содержащиеся в ней вещества не способны проникать в кожу и накапливаться, вызывая онкологию.

«Краска для волос наносится поверхностно, она не проникает глубоко в кожу и, конечно, не накапливается. Даже та же история с парабенами, когда говорили о том, что они накапливаются в молочной железе, уже доказано, что они разрушаются нашей именной системой и выводятся из организма. То же самое и в отношении других токсических веществ, качающихся краски», - пояснила доктор.

Она добавила, что сложное строение кожи предохраняет от проникновения краски через эпидермальный и дермальный слои кожи.