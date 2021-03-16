Диетолог описала правильное питание для красоты волос

Состояние волос напрямую зависит от питания. Об этом «Звезде» рассказала диетолог Мария Шубина. В первую очередь, по ее словам, для красоты волос питание должно быть достаточно калорийным. В период нахождения на жестких диетах ожидать шикарные локоны не стоит.

«Истощенному организму не до красоты волос. Он пытается просто выжить», - отметила эксперт.

Вторым важным фактором является количество и качество белка в рационе.

«Норма для каждого своя, если мы говорим о количестве. Если мы говорим о качестве, то это должен быть полноценный белок, желательно, животного происхождения... Если это какая-то вегетарианская диета, то она должна быть очень хорошо составлена и сбалансирована по аминокислотному составу», - указала Шубина.

На третьем месте оказались жиры, которые в обязательном порядке должны присутствовать в рационе и в приличных количествах. Употреблять необходимо растительные и животные жиры и всем известные Омега-3. Также поддерживать здоровье и красоту волос помогают витамины и микроэлементы.

В целом для того, чтобы волосы были вашим украшением, диетолог рекомендовала питаться полноценно и разнообразно. В случае же, если с ними наблюдаются серьезные проблемы, такие как очень сильное выпадение, следует разобраться с причиной отклонения и на основе этого определяться с продуктами.