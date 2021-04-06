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Врач объяснила, когда жир полезен для здоровья

Светлана Иванова
16:15 06.04.2021
Диеты, при которых существенно ограничивается потребление жиров, могут привести к различным нарушениям в организме, указала доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Umbe Ber, Pixabay
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При значительном ограничении потребления жиров у человека могут развиться различные нарушения. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог Марина Копытько. Она указала, что жиры являются важным компонентом в рационе и в умеренном количестве входят в так называемой пирамиду здорового питания.

«Будет страдать кожа (при недостатке жиров в рационе. - Прим. ред.), может страдать иммунная система, нарушается усвоение витаминов, в частности, жирорастворимых витаминов, гормональный фон у женщин тоже может страдать», - пояснила Копытько.

Она добавила, что норма потребления жиров для человека, который следит за своим весом, в день составляет одну-две столовые ложки. При этом важно различать жиры животного и растительного происхождения.

«Есть жиры растительного происхождения - это все виды растительных масел, есть так называемые животные жиры: сливочное масло, сало, жир, который находится в составе мяса, и так далее. Это принципиально разные по составу жиры, поэтому их принято в диетологии различать», - указала врач.

Она отметила, что растительные жиры являются незаменимым источником омега-6 и омега-9 полиненасыщенных жирных кислот и необходимы для организма, потому что защищают сосуды и сердце от воспалительных дегенеративных изменений и в умеренных количествах полезны для сердечно-сосудистой системы.

При этом насыщенные жиры (сало, масло и другие виды животных жиров) являются источником энергии, однако злоупотребление этими продуктами чревато появлением лишнего веса и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, и атеросклероза в частности.

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