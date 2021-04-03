Врач рассказала, о чем говорит тяга к сладкому и жирному

Внезапное желание человека съесть определенный продукт говорит о том, что в организме происходит дефицит витаминов и полезных элементов, которые он пытается восполнить. Об этом рассказала «Звезде» нутрициолог, действительный член международной ассоциации нутрициологов и детокскоучей Алена Степанова.

В частности, когда хочется кислого, организм испытывает нарушения кислотности и пытается за счет этого его восстановить. Тяга к соленому говорит о синдроме усталых надпочечников, который может сопровождаться усталостью и нарушением сна. В данном случае человеку, возможно, нужно поддержать электролиты. Если очень хочется сладкого, в организме происходит бактериальный рост - кандидоз -, вызванный бактериями Candida. В этом случае рекомендуется обратить внимание на наличие молочницы.

При нехватке кальция в организме, появляется желание съесть мел, а при нарушениях работы поджелудочной и нехватке жиров возникает потребность в жирной пище.

«Неконтролируемый аппетит говорит о гормональном сбое - происходит нарушение работы гормонов, которые отвечают за насыщение и аппетит. Для того, чтобы стабилизировать этот процесс, в первую очередь, нужно нормализовать сон, потому что эти гормоны приходят в норму именно ночью».

Ранее диетолог объяснила «Звезде», как пить воду и другие напитки во время еды, не создавая угрозу пищеварению.