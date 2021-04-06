В США обнаружено место второй утечки химикатов из рудника Пайни-Пойнт

Власти американского штата Флорида обнаружили второе возможное место утечки из хранилища токсичных отходов старого фосфатного рудника Пайни-Пойнт.

Рудник был заброшен еще в 2001 году, однако с тех пор решения проблемы не было найдено, хотя его поиском занимались все это время. Такое заявление сделал государственный представитель Уилл Робинсон.

В марте была предложена новая тактика устранения вредных веществ. Их предложили слить в скважину на 3000 футов ниже местонахождения токсичной воды сейчас.

Чтобы не допустить разлива зараженной воды, эксперты установят дополнительные насосы. Накануне в штате ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы прорыва плотины. Риск по-прежнему крайне велик.

В случае обрушения конструкций окрестные населенные пункты может накрыть волна высотой в шесть метров. Эвакуирован целый город, расположенный в опасной зоне.