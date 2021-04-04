Крупный американский город находится на грани экологической катастрофы из-за токсичной воды

Крупный американский город Тампа в штате Флорида находится на грани экологической катастрофы из-за огромного количества токсичных жидких отходов. Требующие устранения 800 миллионов галлонов токсичной воды были образованы как побочный продукт в результате деятельности фосфатного рудника Пайни-Пойнт.

Рудник был заброшен еще в 2001 году, однако с тех пор решения проблемы не было найдено, хотя его поиском занимались все это время. Такое заявление сделал государственный представитель Уилл Робинсон.

В марте была предложена новая тактика устранения вредных веществ. Их предложили слить в скважину на 3000 футов ниже местонахождения токсичной воды сейчас. К настоящему моменту план не был утвержден государством. Об этом пишет ABC.

В этом году округ Манати, в котором располагается Тампа, объявил разрешение экологического вопроса своим первоочередным приоритетом. Скорейшим исправлением ситуации власти пытаются также предотвратить загрязнения находящегося рядом залива Тампа.