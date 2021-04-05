На радость сладкоежкам: названо лакомство, защищающее от сердечного приступа

Употребление меда снижает риски развития сердечного приступа, инсульта и некоторых видов рака. Об этом сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на результаты соответствующих исследований. Целебное действие меда на здоровье человека связывают с наличием антиоксидантов в составе, которые обладают противовоспалительным свойством и стимулируют развитие иммунной системы человека.

Включение меда в рацион и снижение риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний также может быть связано с уменьшением триглицеридов при потреблении лакомства. Так, высокий уровень этих вещество в крови считают одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых нарушений. При употреблении сахара и рафинированных углеводов количество триглицеридов в организме повышается, тогда как использование меда в качестве замены сахара, напротив, приводит к снижению триглицеридов.

Мед практически не содержит клетчатки, жира и белка. Одна столовая ложка меда содержит в среднем 17 граммов сахара, энергетическая ценность составляет 64 калории.

При этом предупреждают, что мед является здоровой альтернативой сахару, однако употреблять его следует в умеренных количествах. Лакомство наиболее полезно при использовании его вместо нездоровых подсластителей.